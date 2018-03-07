Саммит Россия-Турция-Иран пройдет в Стамбуле 4 апреля

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Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Трехсторонний саммит Турция - Россия - Иран пройдет в Стамбуле 4 апреля, передает Report со ссылкой на газету Milliyet.

По данным издания, 3 апреля состоится заседание Совета сотрудничества на высшем уровне, а после него 4 апреля будет саммит Турция - Россия - Иран по Сирии.

Отметим, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня подтвердил проведение саммита в начале апреля.

Накануне официальный представитель МИД Турции Хами Аксой на пресс-конференции в Анкаре сообщил, что саммит пройдет в начале апреля, однако точная дату он не назвал.