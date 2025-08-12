Саммит прикаспийских стран пройдет в 2026 году в Тегеране

Саммит прикаспийских государств пройдет в августе 2026 года.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил посол Ирана в Туркменистане Али Моджтаба Рузбехани.

"Я рад сообщить, что Исламская Республика Иран примет у себя 7-й саммит прикаспийских государств в августе 2026 года. Мы надеемся, что в Международный день Каспийского моря и 20-ю годовщину вступления в силу Тегеранской конвенции мы с гордостью примем в Тегеране президентов прикаспийских государств", - сказал он.

Рузбехани добавил, что Иран также намерен провести в 2025 году первую международную встречу губернаторов прибрежных провинций Каспийского моря. Целью проведения этой встречи, по его словам, является обеспечение устойчивой платформы для диалога, обмена опытом и взаимодействия на уровне руководства прикаспийских провинций, укрепление экономической и региональной дипломатии посредством использования потенциала провинций, выявление возможностей приграничного сотрудничества между соседними провинциями бассейна Каспийского моря, а также реализация совместных проектов.

"Приглашение и программа встречи будут разосланы всем прикаспийским странам в ближайшее время", - уточнил дипломат.