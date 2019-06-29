Меркель: Саммит по Сирии в стамбульском формате может пройти в этом году

Очередной саммит по Сирии в стамбульском формате (Россия, ФРГ, Франция, Турция) планируется провести в этом году.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в Осаке.
Видеозапись ее выступления выложил в Twitter официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт.
"У меня сегодня были двусторонние переговоры с президентом (России Владимиром - ред.) Путиным... и президентом (Турции Тайипом - ред.) Эрдоганом. Следует исходить из того, что, помимо Минского процесса, о котором мы говорили, мы хотим в течение года продолжить стамбульский формат - с Эрдоганом, Путиным, Макроном и Меркель. Мы хотим оставаться в курсе ситуации в Идлибе и ситуации вокруг беженцев, хотим подать знак", - отметила немецкий канцлер.
Напомним, что предыдущий стамбульский саммит по Сирии прошел 27 октября 2018 года.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости