О нас

Заседание высшего совета ЕАЭС состоится 9 декабря в Бишкеке

Заседание высшего совета ЕАЭС состоится 9 декабря в Бишкеке Саммит лидеров стран-участниц Высшего Евразийского экономического совета (ВЕАЭС) пройдет 9 декабря в Бишкеке (Кыргызстан).
В регионе
21 ноября 2022 г. 12:47
Заседание высшего совета ЕАЭС состоится 9 декабря в Бишкеке

Саммит лидеров стран-участниц Высшего Евразийского экономического совета (ВЕАЭС) пройдет 9 декабря в Бишкеке (Кыргызстан).

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе президента страны.

ВЕАЭС - высший орган Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Сообщается, что в ходе телефонного разговора между лидерами Кыргызстана и Казахстана Садыром Жапаровым и Касым-Жомартом Токаевым был обсужден вопрос подготовки к саммиту, а также вопросы регионального взаимодействия.

Отметим, что в ЕАЭС входят пять стран: Казахстан, Кыргызстан, Россия, Беларусь и Армения.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Avrasiya İqtisadi İttifaqın sammiti Bişkekdə keçiriləcək
Версия на английском языке Bishkek to host summit of EAEU leaders on December 9

Другие новости из категории

Турция провела операцию в Сирии и Ираке на день раньше из-за расшифровки данных США
Турция провела операцию в Сирии и Ираке на день раньше из-за расшифровки данных США
21 ноября 2022 г. 12:40
Главы КНР, Узбекистана, Кыргызстана поздравили Токаева с победой на выборах
Главы КНР, Узбекистана, Кыргызстана поздравили Токаева с победой на выборах
21 ноября 2022 г. 12:05
Экс-начальника охраны Сержа Саргсяна обвинили в вымогательстве
Экс-начальника охраны Сержа Саргсяна обвинили в вымогательстве
21 ноября 2022 г. 11:04
ЦИК Казахстана: Касым-Жомарт Токаев победил на президентских выборах
ЦИК Казахстана: Касым-Жомарт Токаев победил на президентских выборах
21 ноября 2022 г. 10:48
Число погибших при взрыве газа в жилом доме на Сахалине выросло до 10
Число погибших при взрыве газа в жилом доме на Сахалине выросло до 10
21 ноября 2022 г. 10:26
Минюст Грузии намерен заказать токсикологическое исследование Саакашвили
Минюст Грузии намерен заказать токсикологическое исследование Саакашвили
21 ноября 2022 г. 10:06
Число погибших при пожаре на цветочном складе в Москве возросло до 8 человек
Число погибших при пожаре на цветочном складе в Москве возросло до 8 человек
21 ноября 2022 г. 09:47
В Иране арестовали ведущих актрис, снявших хиджабы
В Иране арестовали ведущих актрис, снявших хиджабы
21 ноября 2022 г. 08:56
СМИ: ВС Турции могут провести наземную операцию в Сирии
СМИ: ВС Турции могут провести наземную операцию в Сирии
21 ноября 2022 г. 08:46
В Украине создан тюркский батальон Туран
В Украине создан тюркский батальон "Туран"
21 ноября 2022 г. 06:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi