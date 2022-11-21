Заседание высшего совета ЕАЭС состоится 9 декабря в Бишкеке

Саммит лидеров стран-участниц Высшего Евразийского экономического совета (ВЕАЭС) пройдет 9 декабря в Бишкеке (Кыргызстан).
Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе президента страны.
ВЕАЭС - высший орган Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Сообщается, что в ходе телефонного разговора между лидерами Кыргызстана и Казахстана Садыром Жапаровым и Касым-Жомартом Токаевым был обсужден вопрос подготовки к саммиту, а также вопросы регионального взаимодействия.
Отметим, что в ЕАЭС входят пять стран: Казахстан, Кыргызстан, Россия, Беларусь и Армения.