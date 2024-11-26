Саммит ЕАЭС пройдет в Петербурге по просьбе председательствующей Армении

Заседание Высшего Евразийского экономического совета по просьбе председательствующей в ЕАЭС Армении пройдет на территории России, в Санкт-Петербурге 25 декабря.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета по просьбе председательствующей в ЕАЭС Армении пройдет на территории России, в Санкт-Петербурге 25 декабря.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом на брифинге заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, председателем саммита будет премьер-министр Никол Пашинян.

"25 декабря также в Петербурге состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета. Заседание по просьбе армянской стороны организовано на российской территории, хотя председательствовать в ходе этого заседания будет премьер-министр Армении Пашинян", - сказал он.