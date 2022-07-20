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Зурабишвили: Война в Украине увеличила транзитный потенциал Южного Кавказа

Зурабишвили: Война в Украине увеличила транзитный потенциал Южного Кавказа ”Война в Украине увеличила транзитный, энергетический и торговый потенциал региона Южного Кавказа".
В регионе
20 июля 2022 г. 13:06
Зурабишвили: Война в Украине увеличила транзитный потенциал Южного Кавказа

”Война в Украине увеличила транзитный, энергетический и торговый потенциал региона Южного Кавказа".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сказала президент Грузии Саломе Зурабишвили в ходе встречи с вице-президентом Бундестага Германии Катрин Геринг-Экардт.

Она также отметила состоявшуюся 16 июля в Тбилиси встречу между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. По словам главы государства, встреча является позитивным шагом для укрепления мира и стабильности в регионе, а также отражает историческую роль Тбилиси в продвижении мира в регионе.

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Версия на английском языке Zourabichvili: War in Ukraine increases transit potential of South Caucasus
Версия на азербайджанском языке Salome Zurabişvili: “Ukraynadakı müharibə Cənubi Qafqazın iqtisadi potensialını artırıb”

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