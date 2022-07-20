Зурабишвили: Война в Украине увеличила транзитный потенциал Южного Кавказа

”Война в Украине увеличила транзитный, энергетический и торговый потенциал региона Южного Кавказа".

”Война в Украине увеличила транзитный, энергетический и торговый потенциал региона Южного Кавказа".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сказала президент Грузии Саломе Зурабишвили в ходе встречи с вице-президентом Бундестага Германии Катрин Геринг-Экардт.

Она также отметила состоявшуюся 16 июля в Тбилиси встречу между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. По словам главы государства, встреча является позитивным шагом для укрепления мира и стабильности в регионе, а также отражает историческую роль Тбилиси в продвижении мира в регионе.