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Зурабишвили: Празднование Новруза - пример культурного разнообразия Грузии

Зурабишвили: Празднование Новруза - пример культурного разнообразия Грузии Весенний праздник Новруз означает пробуждение природы, новую энергию
В регионе
21 марта 2021 г. 10:44
Зурабишвили: Празднование Новруза - пример культурного разнообразия Грузии
Саломе Зурабишвили

Празднование Новруза в Грузии имеет многовековую историю. Это яркий пример разнообразия грузинской культуры и традиций.

Как сообщает Report, об этом в своем поздравлении, адресованном проживающим в Грузии азербайджанцам, заявила президент Саломе Зурабишвили.

По словам главы государства, весенний праздник Новруз означает пробуждение природы, новую энергию и является символом нового начала, надежды на лучшее будущее:

"Из-за пандемии, к сожалению, и в этом году не было возможности совместно отметить этот древний праздник. Верю, что совместными усилиями пандемия будет побеждена, и в будущем традиционное проведение прекрасного праздника Новруз станет постоянным украшением грузинской весны".

С.Зурабишвили также поздравила всех граждан, отмечающих Новруз: "Поздравляю с праздником весны всех, кто отмечает праздник как в Грузии, так и за ее пределами. Желаю вам мира, здоровья и счастливого будущего".

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Версия на английском языке Zourabichvili: Celebration of Novruz in Georgia clear example of our cultural diversity
Версия на азербайджанском языке Salome Zurabişvili: “Novruzun Gürcüstanda qeyd olunması mədəni müxtəlifliyimizin bariz nümunəsidir”

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