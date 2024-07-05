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Саломе Зурабишвили: Правительство Грузии ставит под угрозу стратегическое партнерство с США

Саломе Зурабишвили: Правительство Грузии ставит под угрозу стратегическое партнерство с США Правительство Грузии ставит под угрозу стратегическое партнерство с США.
В регионе
5 июля 2024 г. 20:57
Саломе Зурабишвили: Правительство Грузии ставит под угрозу стратегическое партнерство с США

Правительство Грузии ставит под угрозу стратегическое партнерство с США.

Как сообщает Report, об этом написала на странице в Facebook президент республики Саломе Зурабишвили по поводу решения США отложить на неопределенный срок грузино-американские военные учения.

"Правительство Грузии поставило под угрозу европейский путь, приняв закон об иноагентах, а в результате оскорблений американских партнеров и обвинений в их адрес сейчас уже ставят под угрозу наше стратегическое партнерство, на котором основано усиление наших сил обороны и сближение со стандартами НАТО", - написала Зурабишвили.

Ранее в заявлении Пентагона говорилось, что США отложат на неопределенный срок проведение учений Noble Partner в Грузии, изначально запланированных на 25 июля - 6 августа 2024 года.

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Версия на азербайджанском языке Salome Zurabişvili: Gürcüstan hökuməti ABŞ-la strateji əməkdaşlığı təhlükə altına atır

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