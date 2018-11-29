Саломе Зурабишвили откажется от нынешней президентской резиденции

Тбилиси. 29 ноября. REPORT.AZ/ Саломе Зурабишвили, получившая большинство голосов во вчерашнем втором туре президентских выборов в Грузии, скорее всего, всего откажется от нынешней президентской резиденции в тбилисском районе Авлабар.

Как сообщает грузинское бюро Report, в предвыборной программе С.Зурабишвили отмечается, что она разместится в президентском дворце на улице Атонели в Тбилиси.

Инаугурация С.Зурабишвили ожидается 16 декабря.

Согласно Конституции Грузии, начало деятельности новоизбранного президента и инаугурация назначаются на третье воскресенье со дня избрания главой государства.

Отметим, что в 2013 году, когда нынешний президент Грузии Георгий Маргвелашвили приступил в исполнению своих обязанностей, он заявил, что откажется от построенной предыдущим главой государства Михеилом Саакашвили резиденции в Авлабаре. Однако в марте 2014 года он разместился в резиденции Авлабар. Именно это и стало причиной разногласий между Г.Маргвелашвили и правящей партией "Грузинская мечта".

На содержание резиденции в Авлабаре площадью 6 тыс. кв метров в 2015-2016 годах в целом было потрачено свыше 4,5 млн лари (более 1,6 млн долларов).