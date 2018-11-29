 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Саломе Зурабишвили откажется от нынешней президентской резиденции

    Инаугурация ожидается 16 декабря

    Тбилиси. 29 ноября. REPORT.AZ/ Саломе Зурабишвили, получившая большинство голосов во вчерашнем втором туре президентских выборов в Грузии, скорее всего, всего откажется от нынешней президентской резиденции в тбилисском районе Авлабар. 

    Как сообщает грузинское бюро Report, в предвыборной программе С.Зурабишвили отмечается, что она разместится в президентском дворце на улице Атонели в Тбилиси. 

    Инаугурация С.Зурабишвили ожидается 16 декабря. 

    Согласно Конституции Грузии, начало деятельности новоизбранного президента и инаугурация назначаются на третье воскресенье со дня избрания главой государства. 

    Отметим, что в 2013 году, когда нынешний президент Грузии Георгий Маргвелашвили приступил в исполнению своих обязанностей, он заявил, что откажется от построенной предыдущим главой государства Михеилом Саакашвили резиденции в Авлабаре. Однако в марте 2014 года он разместился в резиденции Авлабар. Именно это и стало причиной разногласий между Г.Маргвелашвили и правящей партией "Грузинская мечта". 

    На содержание резиденции в Авлабаре площадью 6 тыс. кв метров в 2015-2016 годах в целом было потрачено свыше 4,5 млн лари (более 1,6 млн долларов).

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi