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Саломе Зурабишвили обсудила с главой МИД Ирана экономический потенциал региона

Саломе Зурабишвили обсудила с главой МИД Ирана экономический потенциал региона Президент Грузии Саломе Зурабишвили приняла министра иностранных дел Ирана Мохаммеда Джавада Зарифа.
В регионе
28 января 2021 г. 18:49
Саломе Зурабишвили обсудила с главой МИД Ирана экономический потенциал региона

Президент Грузии Саломе Зурабишвили приняла министра иностранных дел Ирана Мохаммеда Джавада Зарифа.

Как сообщает грузинское бюро Report, на встрече М.Дж.Зариф выразил поддержку Ираном территориальной целостности Грузии.

С.Зурабишвили представила иранскому министру информацию о тяжелой ситуации на оккупированных территориях Грузии. В ходе беседы президент подчеркнула важность стабильности в регионе и Грузии.

В ходе беседы также была затронута пандемия, замедляющая развитие двусторонних отношений.

На встрече также был обсужден экономический потенциал региона и новые важные возможности, которые будут способствовать развитию экономики Грузии.

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Версия на азербайджанском языке Salome Zurabişvili İran XİN başçısı ilə bölgənin iqtisadi potensialını müzakirə edib

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