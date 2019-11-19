Саломе Зурабишвили и Бидзина Иванишвили возглавляют список самых нежеланных политиков Грузии

Самым нежеланным среди грузинских политиков признана президент страны Саломе Зурабишвили.

По сообщению местного бюро Report, об этом позволяют судить результаты опроса, проведенного в Грузии американской неправительственной организацией "Международный республиканский институт" (IRI).

Так, 70% опрошенных негативно отнеслись к деятельности главы государства и лишь 23% оценили ее деятельность положительно.

Лидер партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе занимает второе место в рейтинге самых нежеланных политиков Грузии. Его деятельность сочли отрицательной 66% респондентов и лишь 4% участников опроса высказались положительно.

Третье место в этом рейтинге занял председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили. 57% опрошенных оценили его деятельность негативно, 32% - позитивно.

Между тем, население страны лояльно отнеслось к председателю партии "Европейская Грузия" Давиду Бакрадзе. Его деятельность нашла положительный отклик среди 57% респондентов, 36% высказались отрицательно.

Примерно такие же показатели у мэра Тбилиси Кахи Каладзе. 49% опрошенных оценили его деятельность положительно, 42% отнеслись негативно.

Отметим, что опрос проводился с 10 сентября по 14 октября этого года по всем регионам Грузии, за исключением оккупированных территорий. В опросе приняли участие 1 500 респондентов.