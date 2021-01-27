Саломе Зурабишвили: Грузия, Азербайджан, Армения должны обеспечить безопасность и прогресс в регионе

"Будущее Грузии, Азербайджана и Армении на Кавказе - обеспечить прогресс и стабильность в регионе".

"В будущем Грузия, Азербайджан и Армения должны обеспечить прогресс и стабильность на Кавказе".

Как передает местное бюро Report, об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью журналу Brussels Morning.

По ее словам, это главный общий интерес трех стран.

Комментируя прошлогоднюю войну между Азербайджаном и Арменией, Зурабишвили сказала, что Грузия оставалась нейтральной во время конфликта и постоянно призывала к миру и сотрудничеству.

"Грузия имеет давние культурные, религиозные и дружеские добрососедские отношения с Арменией, а также интенсивное экономическое партнерство с Азербайджаном. В этом случае для Грузии было более подходящим сыграть роль в обеспечении мира и стабильности в регионе".

Глава государства отметила, что во время войны, ставшей трагедией для всего региона, Грузия постоянно углубляла отношения с двумя соседними странами.