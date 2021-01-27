О нас
Report Georgia
Аудио новости

Саломе Зурабишвили: Грузия, Азербайджан, Армения должны обеспечить безопасность и прогресс в регионе

Саломе Зурабишвили: Грузия, Азербайджан, Армения должны обеспечить безопасность и прогресс в регионе "Будущее Грузии, Азербайджана и Армении на Кавказе - обеспечить прогресс и стабильность в регионе".
В регионе
27 января 2021 г. 22:23
Саломе Зурабишвили: Грузия, Азербайджан, Армения должны обеспечить безопасность и прогресс в регионе
Саломе Зурабишвили

"В будущем Грузия, Азербайджан и Армения должны обеспечить прогресс и стабильность на Кавказе".

Как передает местное бюро Report, об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью журналу Brussels Morning.

По ее словам, это главный общий интерес трех стран.

Комментируя прошлогоднюю войну между Азербайджаном и Арменией, Зурабишвили сказала, что Грузия оставалась нейтральной во время конфликта и постоянно призывала к миру и сотрудничеству.

"Грузия имеет давние культурные, религиозные и дружеские добрососедские отношения с Арменией, а также интенсивное экономическое партнерство с Азербайджаном. В этом случае для Грузии было более подходящим сыграть роль в обеспечении мира и стабильности в регионе".

Глава государства отметила, что во время войны, ставшей трагедией для всего региона, Грузия постоянно углубляла отношения с двумя соседними странами.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Salome Zurabişvili: “Gürcüstan, Azərbaycan, Ermənistan Qafqazı tərəqqi regionuna çevirməlidir”

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Названы имена судей, принятых в члены Коллегии адвокатов
Названы имена судей, принятых в члены Коллегии адвокатов
27 января 2021 г. 21:06
Помощник президента представил коллективу нового министра
Помощник президента представил коллективу нового министра
27 января 2021 г. 11:37
Штайнбах: ЕС из-за пандемии находится в ситуации, близкой к хаосу
Штайнбах: ЕС из-за пандемии находится в ситуации, близкой к хаосу
25 января 2021 г. 11:53
Коротченко: Пашинян – лишь символ поражения Армении во II Карабахской войне
Коротченко: Пашинян – лишь символ поражения Армении во II Карабахской войне
25 января 2021 г. 10:15
МВД в прошлом году обезвредило три группировки, торговавшие людьми
МВД в прошлом году обезвредило три группировки, торговавшие людьми
25 января 2021 г. 09:52
В Азербайджане 344 транспортных средства находятся в розыске
В Азербайджане 344 транспортных средства находятся в розыске
22 января 2021 г. 17:21
ВБ продлил программу партнерства с Азербайджаном
ВБ продлил программу партнерства с Азербайджаном
22 января 2021 г. 16:26
В Шуше откроется региональный центр омбудсмена
В Шуше откроется региональный центр омбудсмена
22 января 2021 г. 15:45
Самед Сеидов: Мы впервые едем на сессию ПАСЕ как восстановившая свою территориальную целостность страна
Самед Сеидов: Мы впервые едем на сессию ПАСЕ как восстановившая свою территориальную целостность страна
21 января 2021 г. 16:51
Удо Штайнбах: В ходе карабахской войны международное сообщество показало, что у него своя повестка дня
Удо Штайнбах: В ходе карабахской войны международное сообщество показало, что у него своя повестка дня
21 января 2021 г. 16:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi