Саломе Зурабишвили: "Грузии нужна деэскалация и стабильность" - ВИДЕО

"Туристы должны приезжать в Грузию, потому что любят эту страну, а политики должны решать проблемы, лежащие в основе произошедших событий".

Как сообщает Report, об этом в интервью Euronews сказала Президент Грузии Саломе Зурабишвили

"Разрешить эту проблему означает вновь объединить грузинские территории. Но это не должно ни коем образом влиять на туристов и население, не должно сказываться на мирной обстановке, которая несмотря ни на что сложилась в Грузии", - сказала Зарубишвили.

Кроме того, она рассказала, что напряженные отношения с Россией существуют уже давно, но, тем не менее, это не помешало 1,5 миллиона туристов приехать в Грузию. По ее мнению, ситуация в Тбилиси не должна оказывать влияние на туристов и местных жителей.

При этом она подчеркнула, что Грузия будет двигаться к вступлению в Евросоюз, и это ее единственный путь: "Мы заинтересованы в деэскалации, поскольку ни Грузии, ни Евросоюзу не нужна ещё одна точка на карте, большой регион с напряжённой обстановкой. Конечно же, на это Грузия не пойдёт. Мы будем продолжать то, что уже делаем, отвечая мирными средствами на любые попытки усилить напряжённость".