О нас

Садыр Жапаров вылетел в Санкт-Петербург

Садыр Жапаров вылетел в Санкт-Петербург Президент Кыргызстана Садыр Жапаров вылетел в Санкт-Петербург для участия в традиционной неформальной встрече глав стран СНГ.
В регионе
26 декабря 2022 г. 09:54
Садыр Жапаров вылетел в Санкт-Петербург

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров вылетел в Санкт-Петербург для участия в традиционной неформальной встрече глав стран СНГ.

Как передает Report со ссылкой на СМИ Кыргызстана, об этом сообщила пресс-служба президента.

В состав делегации вошли заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев, первый заместитель министра иностранных дел Асеин Исаев, посол Кыргызстана в России Гульнара-Клара Самат.

Отметим, что неформальная встреча глав стран Содруджества продлится до 27 декабря.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Sadyr Japarov leaves for St.Petersburg

Экслюзивные новости

Министр: Проведем совместные с Турцией учения в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
Министр: Проведем совместные с Турцией учения в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
23 декабря 2022 г. 14:04
Министр обороны о совместных военных учениях Азербайджана и Турции в этом году
Министр обороны о совместных военных учениях Азербайджана и Турции в этом году
23 декабря 2022 г. 12:24
Латвийский депутат: Растет стратегическая значимость Азербайджана для Европы
Латвийский депутат: Растет стратегическая значимость Азербайджана для Европы
23 декабря 2022 г. 11:57
Украинские поселки, разрушенные иранскими дронами
ФотоУкраинские поселки, разрушенные иранскими дронами
22 декабря 2022 г. 12:44
Эксперт: Визит Вучича в Азербайджан демонстрирует углубляющиеся отношения между двумя странами
Эксперт: Визит Вучича в Азербайджан демонстрирует углубляющиеся отношения между двумя странами
22 декабря 2022 г. 12:24
Нефтяной фонд Азербайджана о вложенных в Россию активах
Нефтяной фонд Азербайджана о вложенных в Россию активах
20 декабря 2022 г. 12:00
AzerGold: Наша группа согласовывает проведение мониторинга
AzerGold: Наша группа согласовывает проведение мониторинга
19 декабря 2022 г. 18:39
Часть гумпомощи из Азербайджана достигла Украины
ФотоЧасть гумпомощи из Азербайджана достигла Украины
17 декабря 2022 г. 13:54
Турецкий адвокат: Азербайджан имеет право обратиться в Международный суд в связи с экотеррором
Турецкий адвокат: Азербайджан имеет право обратиться в Международный суд в связи с экотеррором
16 декабря 2022 г. 14:16
Стали известны имена гражданских лиц и военных, подорвавшихся на минах в Кяльбаджаре
Стали известны имена гражданских лиц и военных, подорвавшихся на минах в Кяльбаджаре
15 декабря 2022 г. 13:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi