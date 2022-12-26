Садыр Жапаров вылетел в Санкт-Петербург

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров вылетел в Санкт-Петербург для участия в традиционной неформальной встрече глав стран СНГ.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров вылетел в Санкт-Петербург для участия в традиционной неформальной встрече глав стран СНГ.

Как передает Report со ссылкой на СМИ Кыргызстана, об этом сообщила пресс-служба президента.

В состав делегации вошли заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев, первый заместитель министра иностранных дел Асеин Исаев, посол Кыргызстана в России Гульнара-Клара Самат.

Отметим, что неформальная встреча глав стран Содруджества продлится до 27 декабря.