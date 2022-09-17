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Садыр Жапаров обратился к кыргызстанцам по ситуации на границе

Садыр Жапаров обратился к кыргызстанцам по ситуации на границе Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в связи с боестолкновениями на кыргызско-таджикской границе поделился публикацией в соцсетях.
В регионе
17 сентября 2022 г. 11:40
Садыр Жапаров обратился к кыргызстанцам по ситуации на границе

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в связи с боестолкновениями на кыргызско-таджикской границе поделился публикацией в соцсетях.

Как передает Report cо ссылкой на Sputnik-Кыргызстан, он сообщил, что кыргызская сторона старается решить вопрос границ с Таджикистаном как можно быстрее.

"С Узбекистаном вопросы границ практически решены, а с Таджикистаном — все еще на повестке дня. Как показывает история, вопрос границ требует терпения и тщательного рассмотрения. Это сложный процесс. Но Кыргызстан старается решить вопрос как можно быстрее", — подытожил он.

Он выразил соболезнования родным и близким военнослужащих, погибших во время боестолкновений на кыргызско-таджикской границе, а также поблагодарил пограничников за проявленный "героизм в противостоянии противнику".

Согласно оперативной информации, по словам Жапарова, таджикская сторона в боестолкновениях на границе тоже понесла большие потери.

"Исторически так сложилось, что вопрос границ не урегулирован, поэтому происходят конфликты и бывают жертвы. Несмотря ни на что, мы не отдадим ни одного метра земли, которая досталась нам от предков. Крепко будем защищать национальные интересы", — подчеркнул он.

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