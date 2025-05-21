Садыр Жапаров: Кыргызстан готов углублять сотрудничество со странами ОТГ

Кыргызстан готов углублять сотрудничество со странами Организации тюркоязычных государств (ОТГ) в транспортной, энергетической и других сферах.

Кыргызстан готов углублять сотрудничество со странами Организации тюркоязычных государств (ОТГ) в транспортной, энергетической и других сферах.

Как сообщает корреспондент Report из Будапешта, об этом заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров на неформальном заседании Совета глав государств ОТГ в Будапеште.

Он отметил, что Кыргызстан высоко ценит сотрудничество с Венгрией: "Уверен, что Венгрия станет мостом между Европейским союзом и тюркскими государствами. В наш календарь включены важные мероприятия, которые будут проводиться в Кыргызстане. Приглашаю глав государств и правительств стран-членов и наблюдателей ОТГ на мероприятие, которое мы проведем осенью".

Говоря об экономическом положении своей страны, президент подчеркнул, что за последние четыре года объем торговли вырос в два раза.