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Sabah: Причастный к убийству посла РФ в Анкаре владеет подставными фирмами в США

Sabah: Причастный к убийству посла РФ в Анкаре владеет подставными фирмами в США Один из предполагаемых организаторов убийства в 2016 году посла РФ в Анкаре Андрея Карлова Темель Алсанчак живет в американском штате Техас, где создал подставные компании для предоставления виз членам запрещенной в Турции организации проповедника Фехтуха
В регионе
19 июня 2023 г. 12:31
Sabah: Причастный к убийству посла РФ в Анкаре владеет подставными фирмами в США

Один из предполагаемых организаторов убийства в 2016 году посла РФ в Анкаре Андрея Карлова Темель Алсанчак живет в американском штате Техас, где создал подставные компании для предоставления виз членам запрещенной в Турции организации проповедника Фехтухаллаха Гюлена (FETÖ).

Как передает Report, об этом пишет в понедельник газета Sabah со ссылкой на свои источники в структурах безопасности Турции.

"Газета нашла Темеля Алсанчака под кодовым именем "Кадир", "главного имама полиции Турции", который инструктировал Мевлюта Мерта Алтынташа, полицейского, убившего посла России в Анкаре Андрея Карлова. Он живет в Далласе, штат Техас, США", - пишет издание.

По информации газеты, беглый член FETÖ создал подставные компании "как для сокрытия разведывательной информации", так и для того, чтобы через них оформлять рабочие визы для членов запрещенной в Турции организации.

Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки. Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Обвинения в организации убийства российского посла были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе живущему в США религиозному деятелю Фетхуллаху Гюлену, который их отверг. В марте 2021 года суд Анкары вынес приговор по делу об убийстве Карлова. Пятерых обвиняемых приговорили к пожизненному заключению. Восемь человек получили от трех лет и девяти месяцев до 15 лет тюрьмы, еще шестерых оправдали. Дела еще девяти обвиняемых, находящихся в розыске, в том числе Гюлена, выделили в отдельное производство по требованию прокуратуры.

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Версия на английском языке Sabah: Person involved in murder of Russian envoy in Ankara owns shell companies in US

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