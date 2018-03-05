Саакашвили заявил о желании вернуться во власть в Грузии до конца года

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили обратился из Амстердама к своим грузинским однопартийцам из "Единого национального движения" (ЕНД) и призвал их начать переговоры с другими партиями для выдвижения на предстоящих в октябре президентских выборах единого кандидата от оппозиции.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на грузинские СМИ.

"Мы должны вернуться во власть уже в 2018 году. Как мы это сделаем? Мы должны выиграть президентские выборы и на этом фоне обрушить правление Иванишвили (Бидзина Иванишвили, экс-премьер, миллиардер - ред.), обрушить его феодальный двор", - заявил Саакашвили в видеообращении к членам ЕНД.