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Саакашвили заявил, что его отравили агенты России

Саакашвили заявил, что его отравили агенты России Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили предположил, что его отравили российские агенты, сообщает Report cо ссылкой на УНИАН.
В регионе
24 марта 2023 г. 17:39
Саакашвили заявил, что его отравили агенты России

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили предположил, что его отравили российские агенты, сообщает Report cо ссылкой на УНИАН.

Как сообщил Саакашвили в комментарии Politico, после его ареста российские агенты "внедрились в грузинские службы безопасности" и организовали отравление. При этом он не уточнил, на чем основывается это предположение.

"В учреждении, в котором я нахожусь, основные решения о лечении принимают службы безопасности, а не врачи - они назначают весь медперсонал", - заявил Саакашвили.

Адвокат Саакашвили Массимо Д'Анджело рассказал изданию, что в пищу политику, вероятно, подмешивали небольшие дозы яда.

Такие методы похожи на "медленные и болезненные методы Кремля, когда речь идет об устранении политических заключенных", отметил юрист.

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Версия на азербайджанском языке Mixeil Saakaşvili: “Məni Rusiya agentləri zəhərləyib”

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