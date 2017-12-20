Саакашвили в открытом письме призвал Порошенко уйти в отставку

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Бывший президент Грузии и лидер «Движения новых сил» Михаил Саакашвили опубликовал на своей станице в Facebook открытое письмо к президенту Украины Петру Порошенко и призвал его уйти в отставку.

Как передает Report, по его мнению, Порошенко не собирается войти в историю как «основатель новой Украины», а, по всей видимости, станет ее «самым большим разочарованием и антигероем».

Саакашвили указал на нежелание президента Украины проводить жизненно необходимые для страны реформы.

«Признайтесь себе и народу, вы и ваши соратники не способны и не хотите менять Украину к лучшему. Ваша добровольная отставка — это почти последний шанс преодолеть политический кризис, иначе он будет только углубляться», — пишет Саакашвили.

Он также отметил, что президент, который добровольно ушел в отставку, вправе рассчитывать на смягчение наказания и помилование.

«Я надеюсь, что если не политическая мудрость, то хотя бы человеческое чувство безопасности подскажут вам правильное решение», — резюмировал Саакашвили.