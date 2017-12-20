 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Саакашвили в открытом письме призвал Порошенко уйти в отставку

    Он указал на нежелание президента Украины проводить жизненно необходимые для страны реформы

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Бывший президент Грузии и лидер «Движения новых сил» Михаил Саакашвили опубликовал на своей станице в Facebook открытое письмо к президенту Украины Петру Порошенко и призвал его уйти в отставку.

    Как передает Report, по его мнению, Порошенко не собирается войти в историю как «основатель новой Украины», а, по всей видимости, станет ее «самым большим разочарованием и антигероем».

    Саакашвили указал на нежелание президента Украины проводить жизненно необходимые для страны реформы.

    «Признайтесь себе и народу, вы и ваши соратники не способны и не хотите менять Украину к лучшему. Ваша добровольная отставка — это почти последний шанс преодолеть политический кризис, иначе он будет только углубляться», — пишет Саакашвили.

    Он также отметил, что президент, который добровольно ушел в отставку, вправе рассчитывать на смягчение наказания и помилование.

    «Я надеюсь, что если не политическая мудрость, то хотя бы человеческое чувство безопасности подскажут вам правильное решение», — резюмировал Саакашвили.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi