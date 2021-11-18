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Саакашвили упал и потерял сознание в тюремной больнице

Саакашвили упал и потерял сознание в тюремной больнице Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили во время встречи с адвокатами в тюремной больнице упал и потерял сознание.
В регионе
18 ноября 2021 г. 20:01
Саакашвили упал и потерял сознание в тюремной больнице

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили во время встречи с адвокатами в тюремной больнице упал и потерял сознание.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщил журналистам адвокат бывшего президента Бека Басилая.

По его словам, бывшего грузинского лидера унесли на носилках. В тюрьме до сих пор остается еще один адвокат Саакашвили Ника Гварамия.

Состояние бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который упал в тюрьме, потеряв сознание, стабильное, сообщили в пенитенциарной службе республики.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся незадолго до первого тура муниципальных выборов. Бывший президент изначально находился в тюрьме города Рустави, где объявил голодовку. Политика 8 ноября перевели в тюремную больницу из опасений за его здоровье.

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Версия на азербайджанском языке Həkim: "Mixeil Saakaşvilinin hazırkı vəziyyəti tam sabitdir"
Версия на английском языке Georgia’s Saakashvili collapses and faints in hospital

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