Саакашвили упал и потерял сознание в тюремной больнице

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили во время встречи с адвокатами в тюремной больнице упал и потерял сознание.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили во время встречи с адвокатами в тюремной больнице упал и потерял сознание.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщил журналистам адвокат бывшего президента Бека Басилая.

По его словам, бывшего грузинского лидера унесли на носилках. В тюрьме до сих пор остается еще один адвокат Саакашвили Ника Гварамия.

Состояние бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который упал в тюрьме, потеряв сознание, стабильное, сообщили в пенитенциарной службе республики.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся незадолго до первого тура муниципальных выборов. Бывший президент изначально находился в тюрьме города Рустави, где объявил голодовку. Политика 8 ноября перевели в тюремную больницу из опасений за его здоровье.