Саакашвили требует, чтобы ему немедленно предоставили право приехать в Грузию

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили приветствует освобождение экс-мэра Тбилиси Гиги Угулава из "незаконного заключения" и призвал немедленно предоставить ему право приехать в Грузию для встречи с народом.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Report.

"Я рад, что он (Угулава) отметит праздник Рождества со своими детьми и друзьями... мы должны требовать от него немедленного освобождения других политзаключенных и предоставления мне права немедленно приехать в Грузию для встречи с народом и участия 20 января в съезде "Единого национального движения", - написал М.Саакашвили.

Напомним, что решение апелляционного суда в отношении экс-мэра Тбилиси было объявлено 6 января. Обвинение в растрате государственных средств переквалифицировали в превышение должностных полномочий и с учетом закона об амнистии наказание сократили с 4 лет и 9 месяцев до 1 года 3 месяцев и 22 дней. Срок лишения свободы заканчивается 9 января 2017 г., через три дня.