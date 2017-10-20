Саакашвили созывает новый митинг у Верховной Рады Украины

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Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили призывает сторонников выйти на новый митинг 22 октября у здания Верховной рады Украины. Как сообщает Report, об этом Саакашвили написал на своей странице в Facebook.

"Приглашаем вас на вече 22 октября в 12:00 возле Рады на "майдан реформ". Обсудим план победы над олигархами "Украина после Порошенко", - написал он.

Акцию протеста у Верховной рады Украины сегодня продолжают около 200 человек - в основном сторонники "Руха новых сил" Михаила Саакашвили. Порядок в районе проведения акции обеспечивают более 300 сотрудников полиции и Нацгвардии.