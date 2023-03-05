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Саакашвили сообщил о повреждении мозга в тюрьме

Саакашвили сообщил о повреждении мозга в тюрьме Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил о значительном ухудшении состояния своего здоровья за полтора года, проведенных в заключении.
В регионе
5 марта 2023 г. 09:37
Саакашвили сообщил о повреждении мозга в тюрьме
Михеил Саакашвили

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил о значительном ухудшении состояния своего здоровья за полтора года, проведенных в заключении.

Как передает Report, об это он рассказал в интервью изданию Bild.

По словам Саакашвили, за это время он похудел на 55 кг, получил повреждения головного мозга, начал часто терять сознание и стал полностью прикован к постели.

"Большинство моих симптомов связаны с отравлением тяжелыми металлами. Ни одна клиника в Грузии не сможет мне помочь. Польское правительство готово принять меня для лечения, я также могу обеспечить себе лечение в Шарите в Берлине", - сказал М.Саакашвили.

Напомним, что Михаил Саакашвили был арестован в сентябре 2021 года, против него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы.

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