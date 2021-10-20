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Саакашвили согласился на госпитализацию в Грузии

Саакашвили согласился на госпитализацию в Грузии Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, 1 октября объявивший голодовку в тюрьме города Рустави, согласен на госпитализацию.
В регионе
20 октября 2021 г. 23:28
Саакашвили согласился на госпитализацию в Грузии
Михаил Саакашвили

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, 1 октября объявивший голодовку в тюрьме города Рустави, согласен на госпитализацию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщил журналистам его личный врач Николоз Кипшидзе.

"Михаил Саакашвили готов перейти в госпиталь. Этого не произойдет сегодня или завтра, возможно, в субботу-воскресенье, пока точно не знаю. Надо решить незначительные вопросы с министерствами здравоохранения и юстиции. Я завтра-послезавтра все выясню", - сказал Кипшидзе.

Врач навестил бывшего лидера страны в тюрьме. "Госпитализация не означает, что президент прекратит голодовку. Ни в коем случае. Он продолжит голодать", - заверил Кипшидзе.

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