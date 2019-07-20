​Саакашвили снял свою партию с выборов

Лидер "Движения новых сил" Михаил Саакашвили сообщил, что его партия не будет участвовать в выборах в Верховную раду Украины.

В заявлении, опубликованном на его странице в фейсбуке, он объяснил свое решение тем, что президенту Украины Владимиру Зеленскому "нужно дать шанс формировать большинство без уступок старым политикам".

В заключении политик призвал своих сторонников поддержать мажоритарщиков от "Движения новых сил", а по спискам - отдать голоса за партию главы государства "Слуга народа".

На Украине в воскресенье, 21 июля, пройдут внеочередные выборы в Верховную раду. Как и парламент восьмого созыва, новый состав Верховной Рады изберут по смешанной системе.

В субботу, 20 июля, в стране наступил "день тишины" перед голосованием.