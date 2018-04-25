Саакашвили прокомментировал протесты в Армении

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Российские олигархи армянского происхождения изгнали из Армении более половины населения.

Как передает Report со ссылкой на Грузия-Online, об этом заявил экс-президент Грузии Михеил Саакашвили в интервью телекомпании "Рустави-2".

"За Сержем Саргсяном стояли несколько олигархов, плюс российские олигархи армянского происхождения. Они контролировали все в Армении, и практически искусственно изгнали из страны более половины населения Армении, поскольку в стране не были возможности", - заявил М.Саакашвили.

По его мнению, на события в Армении повлияли не только тяжелый социальный фон, но и высокие антироссийские настроения, в результате Армения может выйти из орбиты влияния России.

"Все поняли, какую игру ведет Россия на Кавказе. Россия не заинтересована в том, чтобы войну выиграла или Армения, или Азербайджан, одной рукой дает оружие Армении, другой рукой - Азербайджану, с одной стороны подстрекает Армению, с дугой стороны Азербайджан, и в конечном итоге их главным интересом является сохранение конфликта на Кавказе", - отметил Саакашвили.

Он считает, что главной движущей силой событий в Армении стала молодежь и целью протестов является деолигархизация.