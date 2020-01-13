Саакашвили: Проклинаю себя за безвизовый режим Грузии с Европой

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, что он был одним из тех, кто предложил безвизовый режим для своей страны с Европой, и это было плохая идея. Как передает Report, об этом сообщает "Украина.ру".

По словам экс-президента, именно он с бывшими главами МИД Польши и Швеции придумал программу "Восточное партнерство" Евросоюза, которая распространяется на Азербайджан, Беларусь, Армению, Грузию, Украину и Молдову.

"Это мы придумали безвиз и ассоциацию с Европой. Но сейчас я проклинаю себя за то, что сделал это, так как наши граждане уезжают работать в Европу", — сказал Саакашвили.

Политик также пообещал вернуться в Грузию и исправить ситуацию.