Саакашвили призвал украинцев не пускать президента Петра Порошенко к рабочему месту

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области заявил, что 10 декабря намерен провести митинг на Майдане Незалежности (Площади Независимости) в Киеве с требованием принять закон об импичменте.

Как сообщает Report, в ходе организованного митинга в воскресенье, Саакашвили призвал своих сторонников заблокировать вход в администрацию президента.

"Мы спросим, вы и на этой неделе ничего не приняли? Хорошо. Мы стоим тут, мы не двинемся с места, поднимемся на верх (на улицу Банковую, где расположена администрация президента — ред.) и больше не будем допускать президента к его рабочему месту", - заявил Саакашвили. Ранее в воскресенье прошли организованные Саакашвили марш и митинг за импичмент президента. По данным полиции, в марше приняли участие около 2,5 тысячи человек.

С 17 октября у здания Рады в Киеве проходит бессрочная акция протеста, участники которой требуют отменить депутатскую неприкосновенность, провести избирательную реформу и принять закон о создании антикоррупционного суда.