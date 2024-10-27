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Саакашвили призвал к массовым протестам в Грузии

Саакашвили призвал к массовым протестам в Грузии Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что после поражения оппозиции на парламентских выборах пришло время массовых протестов.
В регионе
27 октября 2024 г. 21:33
Саакашвили призвал к массовым протестам в Грузии

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к оппозиционным силам страны с призывом к бойкотированию результатов парламентских выборов, а также к организации массовых акций протеста.

Как передает Report, об этом М.Саакашвили написал на своей странице в Facebook.

"Конечно, никто не должен входить в парламент! Сейчас не время посыпать голову пеплом и переживать о том, что нас обманули. Сейчас время для массовых протестов. Мы должны показать миру, что мы боремся за свободу и мы люди, которые не потерпят несправедливости. Мы не можем терять ни минуты!", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Saakaşvili müxalifəti etirazlara çağırıb

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