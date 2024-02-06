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Саакашвили призвал оппозицию Грузии выдвинуть единого кандидата в президенты

Саакашвили призвал оппозицию Грузии выдвинуть единого кандидата в президенты Находящийся в заключении экс-президент Грузии Михаил Саакашвили выступил с предложением к оппозиции определиться с единым кандидатом на предстоящих в конце года выборах главы государства.
В регионе
6 февраля 2024 г. 19:48
Саакашвили призвал оппозицию Грузии выдвинуть единого кандидата в президенты

Находящийся в заключении экс-президент Грузии Михаил Саакашвили выступил с предложением к оппозиции определиться с единым кандидатом на предстоящих в конце года выборах главы государства.

Как передает Report, экс-президент отметил, что приблизительно знает, кто может стать кандидатом в президенты от оппозиции.

Политик позитивно оценил ежегодный доклад в парламенте действующего президента Грузии Саломе Зурабишвили. По мнению Саакашвили, особенно важен призыв в докладе к объединению всех прозападных сил страны.

Экс-президент Грузии подчеркнул, что правление олигарха Бидзины Иванишвили исчерпало себя и на предстоящих парламентских выборах необходимо "освободить Грузию из его когтей".

В конце января Саакашвили прокомментировал уход грузинского премьера Ираклия Гарибашвили. Он счел насмешкой над грузинским народом назначение на его место председателя правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклия Кобахидзе.

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Версия на азербайджанском языке Saakaşvili Gürcüstan müxalifətini prezidentliyə vahid namizəd irəli sürməyə çağırıb

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