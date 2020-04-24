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Саакашвили принял предложение Зеленского

​Саакашвили принял предложение Зеленского

© AP Photo/ Efrem Lukatsky

Бывший глава Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили ответил согласием на предложение президента Украины Владимира Зеленского занять пост заместителя премьер-министра по вопросам реформ в правительстве Дениса Шмыгаля.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС. 

"Я принял предложение президента Зеленского", - сказал он перед встречей с членами фракции "Слуги народа".

Саакашвили при этом уточнил, что Зеленский поручил ему "заниматься переговорами с МВФ", так как на Украине сложилась "катастрофическая ситуация в экономике".

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