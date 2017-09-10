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    Саакашвили попал на территорию Украины

    Активисты прорвались через украинско-польскую границу

    Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Разыскиваемый в Грузии экс-президент и экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили попал на государственную территорию Украины.

    Как сообщает Report со ссылкой на УНН, активисты прорвались через украинско-польскую границу. М.Саакашвили вместе с активистами пересек границу и попал на территорию Украины.

    Также с украинской стороны произошло столкновение.

    Напомним, международный пункт пропуска на польско-украинской границе "Шегини" с украинской временно перекрыли для пересечения границы из-за сообщения о "минировании".

    Ранее Саакашвили находится в так называемой "серой зоне" между двумя границами, поскольку украинская таможня закрыта, а польская его пропустила.

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