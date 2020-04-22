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Зеленский предложил Саакашвили высокую должность

​Саакашвили получил предложение от Зеленского стать вице-премьером

Михаил Саакашвили

Преидент Украины Владимир Зеленский предложил бывшему президенту Грузии, экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили стать вице-премьером Украины по реформам.

Как передает Report со ссылкой на RT, об этом М. Саакашвили сообщил у себя в Facebook.

"Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по реформам", — написал.

Он рассказал, что провёл содержательную беседу с премьер-министром Украины, на протяжении которой они детально обсудили все вопросы, связанные с его "возможной работой в правительстве".

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