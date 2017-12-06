Саакашвили планирует провести митинг у здания Рады

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Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили отказался прийти на допрос к генпрокурору Украины Юрию Луценко и позвал следователей прийти в его палаточный городок у здания Верховной Рады в Киеве, сообщает Report со ссылкой на УНИАН.

"Я не буду являться никакому лжегенеральному прокурору, он двоечник неграмотный, незаконный. Я не считаю его генеральным прокурором Украины", - заявил Саакашвили.

Он также сообщил, что планирует сегодня вечером провести у здания Рады митинг и потребовать импичмента президента Украины Петра Порошенко.

Ранее сообщалось, что генпрокуратура Украины объявила Саакашвили в розыск.