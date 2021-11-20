Саакашвили перевели в военный госпиталь Гори

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в ночь на субботу перевезли из тюремной больницы в районе Глдани на окраине Тбилиси в военный госпиталь города Гори.

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в ночь на субботу перевезли из тюремной больницы в районе Глдани на окраине Тбилиси в военный госпиталь города Гори.

Как передает местное бюро Report, ситуация у госпиталя спокойная. Периметр здания оцеплен полицией. На окнах палаты, где он находится, установили металлические решетки.

По данным группы врачей, созданной при грузинском омбудсмене, у Саакашвили развилось неврологическое заболевание - энцефалопатия Вернике, которая характеризуется поражением головного мозга в результате длительного голодания.