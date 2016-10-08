Саакашвили передумал переезжать в Тбилиси

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Бывший президент Грузии, губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что не собирается переезжать на родину, поскольку намерен продолжить работу в Украине. Как сообщает Report со ссылкой на Lenta.ru, об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"Я сюда не просто так приехал, я не какой-то гастролер, поэтому я не считаю, что должен покинуть поле битвы тут. Но однозначно, после выборов я приеду в Грузию, я буду помогать моей стране, я возьму отпуск за свой счет и буду вовлекаться ближайшие дни в какие-то процессы", - заявил Саакашвили.

При этом он заявил, что сможет беспрепятственно въехать в Грузию. "Там даже пальцем меня никто не тронет в условиях, когда почти вся полиция на нашей стороне, вооруженные силы на нашей стороне, то есть на стороне государственности и законности", - добавил бывший президент Грузии.