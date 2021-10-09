Саакашвили обратился к международной общественности

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к международной общественности.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к международной общественности.

Как сообщает грузинское бюро Report, экс-президент сказал, что был арестован без суда.

Политик отметил, что уже 9-й день находится в тюрьме, и никаких судебных слушаний по его делу не проводилось: “Арест был произведен на основании двух судебных решений, которые никто в мире не принял. Согласно грузинскому законодательству, любой задержанный должен незамедлительно предстать перед судом. Судья по моему делу сказал моему адвокату сегодня, что в ближайшие недели слушания не ожидаются”.

По словам экс-главы государства, это попытка предотвратить его публичное выступление во втором туре местных выборов, запланированных в Грузии. Он подчеркнул, что почти в каждом крупном городе его партия получила столько же голосов, сколько и партия Иванишвили.

M.Саакашвили призвал международное сообщество не закрывать глаза на факт его ареста без суда.

Отметим, что экс-президент был задержан в Тбилиси 1 октября и помещен в исправительное учреждение №12 в Рустави.