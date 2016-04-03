​Саакашвили: Обострение конфликта в Нагорном Карабахе - провокация Путина

Баку. 3 Апреля. REPORT.AZ/ Конфликт в Нагорном Карабахе не выгоден ни Армении, ни Азербайджану, он больше похож на тщательно подготовленную провокацию.

Как передаёт Report, об этом заявил глава Одесской облгосадминистрации, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

"То, что произошло пару дней тому назад очень похоже на провокацию Путина против Азербайджана и Турции, а также вредит Армении. Причём Москва к такому развитию событий готовится давно", - написал на своей странице в социальной сети Facebook М.Саакашвили.

Он назвал несколько стратегических целей, которые преследует Россия, разжигая конфликт. По его словам, Россия, в частности, получает повод для вторжения и отторжения территории, по которой проходят нефте и газопроводы Азербайджана.

Экс-президент выразил мнение, что необходимо дождаться момента, чтобы урегулировать все региональные конфликты, когда "Владимир Путин ослабнет".

"В этой ситуации всем лидерам следует проявить крайнюю осторожность и, насколько это возможно, сдержанность, что, как я знаю, очень тяжело в такой ситуации", - отметил глава Одесской облгосадминистрации.