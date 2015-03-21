Баку. 21 марта. REPORT.AZ/Бывший глава государства Михаил Саакашвили объявил о переходе на решающий этап борьбы за возвращение к власти в Грузии Единого Нацдвижения.

"Одно ясно - мы переходим на решающий этап борьбы!", - написал Саакашвили в Facebook, комментируя проходящую в субботу в Тбилиси маштабную акцию своих сторонников.

"Уверен, что сегодняшняя акция пройдет мирно. Наше общество со свойственной ему цивилизованностью, достоинством и полным соблюдением закона выразит свою твердую позицию", - пишет Саакашвили, который в ближайшее время обратится к участникам акции по видеосвязи.

Саакашвили в настоящее время объявлен прокуратурой Грузии во внутригосударственный розыск, сам он называет все обвинения в свой адрес политическими. Он покинул Грузию в дни вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года, и с тех пор не возвращался на родину. Президент Украины Петр Порошенко 14 февраля подписал указ о назначении Саакашвили своим внештатным советником, а также указ о его назначении председателем консультативного международного совета реформ при президенте.

В беседе с журналистами в Брюсселе Саакашаили заявил, что "эта акция намного шире, чем построенная на узких партийных интересах". "Это не предвыборная акция, это более широкая борьба ради спасения страны и ради возвращения страны на правильный путь", - заявил Саакашвили, передает Report со ссылкой на агентство "Новости-Грузия".