​Саакашвили: Никто не заставит меня отказаться от любви к Грузии

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ "Меня могут лишить паспорта, но никто не отнимет у меня национальную принадлежность, никто не заставит меня отказаться от любви к Грузии. Мы обязательно вернемся и все вместе победим". Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

В пятницу президент Грузии Георгий Маргвелашвили подписал указ о лишении Саакашвили грузинского гражданства в связи с получением им гражданства Украины. Теперь Саакашвили не может быть лидером политической партии в Грузии.

Как считает бывший президент, решение о лишении его гражданства принято по инициативе миллиардера, основателя правящей коалиции "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили и направлено оно на то, чтобы перекрыть ему путь к участию в парламентских выборах 2016 года.

Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила ему обвинения по нескольким уголовным делам, в том числе о растрате около 5 миллионов долларов госсредств на личные нужды. Позднее Саакашвили был объявлен во внутригосударственный розыск.