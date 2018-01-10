Саакашвили намерен заняться подготовкой людей для мирной смены власти в Украине

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что с 11 января намерен возобновить поездки по Украине для встреч с единомышленниками и "заниматься подготовкой людей для быстрой мирной смены власти" в стране, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Они (власти - ред.) хотят отвлечь этим делом (уголовное дело против Саакашвили - ред.) нас от политических акций, но мы отвлекаться от политических акций не будем. Я собираюсь начинать с завтрашнего дня ездить по стране, начинать набор людей для новой власти. Я собираюсь найти этих 300 спартанцев, которые будут управлять страной другими методами", - сказал Саакашвили журналистам.

Он также сообщил, что в четверг намерен прийти в Апелляционный суд Киева, который рассмотрит жалобу прокуратуры на отказ суда отправить Саакашвили под домашний арест. Политик отметил, что если суд отклонит жалобу прокуратуры он "поедет по Украине".

Саакашвили уточнил, что намерен "ездить по стране, встречаться с людьми, заниматься подготовкой людей для быстрой мирной смены власти на Украине". При этом он добавил, что в будущем планирует участвовать в следственных действиях правоохранительных органов.

Кроме того, он заявил, что считает Украину "несостоявшимся государством".