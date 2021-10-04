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Саакашвили намерен продолжать голодовку до освобождения

Саакашвили намерен продолжать голодовку до освобождения Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили намерен продолжать голодовку, пока власти республики не освободят его и людей, которые были задержаны как его сообщники.
В регионе
4 октября 2021 г. 18:42
Саакашвили намерен продолжать голодовку до освобождения
Михаил Саакашвили

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили намерен продолжать голодовку, пока власти республики не освободят его и людей, которые были задержаны как его сообщники.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сегодня сообщил гендиректор телеканала Mtavari Arxi Ника Гварамия, который по совместительству является адвокатом бывшего президента.

"Вам известно, что я объявил голодовку. Я хочу, чтобы вы знали, что я ее не прекращу ни в коем случае, пока я и задержанные из-за меня люди не будем на свободе. Я очень люблю жизнь, но эта голодовка будет до конца моей жизни", - зачитал Гварамия письменное обращение Саакашвили к гражданам.

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