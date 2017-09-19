Саакашвили находится в Киеве

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Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Бывший президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили прибыл в Киев. Как передает Report со ссылкой на “gordonua.com”, об этом заявила его пресс-секретарь Дарина Чиж.

По ее словам, Саакашвили прибыл в Киев во вторник утром, а 20 сентября он отправится в Днепр.

Кроме того, на 12:00 анонсирован брифинг адвокатов Саакашвили при его участии касательно обжалования указа президента Петра Порошенко о прекращении гражданства экс-президента Грузии.

Саакашвили заявил, что намерен обосноваться в Черкасской области, откуда будет ездить по всей Украине.