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    ​Саакашвили: Сотни граждан Грузии воюют на стороне ИГИЛ

    «Несколько сотен граждан Грузии отправлены в Сирию»

    Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что сотни грузин воюют на стороне террористической группировки "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ).

    Как передает Report, об этом Саакашвили сказал в эфире телеканала "Рустави 2".

    "Несколько сотен граждан Грузии отправлены в Сирию", — отметил политик. По его словам, Тбилиси называет воюющих на востоке Украины добровольцев "провокаторами", однако ничего не делает, чтобы запретить гражданам Грузии поддерживать боевиков в Сирии и Ираке.

    Саакашвили подчеркнул, что данные действия "не являются интересами Грузии".

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