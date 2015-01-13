​Саакашвили: Сотни граждан Грузии воюют на стороне ИГИЛ

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что сотни грузин воюют на стороне террористической группировки "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ).

Как передает Report, об этом Саакашвили сказал в эфире телеканала "Рустави 2".

"Несколько сотен граждан Грузии отправлены в Сирию", — отметил политик. По его словам, Тбилиси называет воюющих на востоке Украины добровольцев "провокаторами", однако ничего не делает, чтобы запретить гражданам Грузии поддерживать боевиков в Сирии и Ираке.

Саакашвили подчеркнул, что данные действия "не являются интересами Грузии".