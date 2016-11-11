Саакашвили готов создать в Украине новую партию

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили утверждает, что готов создать новую партию под названием "Хвыля" ("Волна") для участия в досрочных выборах в Раду.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в интервью журналу "Корреспондент".

"Хвыля может быть создана в зависимости от того, будут ли досрочные выборы", - пояснил Саакашвили.

Саакашвили ранее предлагал президенту Украины Петру Порошенко провести досрочные выборы в Верховную раду, которые могли бы обновить власть "на 90%". Однако в апреле, по мнению Сакашвили, произошел "договорняк" и Арсен Аваков остался министром внутренних дел.

Экс-губернатор также сообщил, что в свое время Порошенко открыто предлагал ему позицию премьер-министра и лидера его партии "Солидарность": "Ну был бы я премьером, и что? Я должен был бы бегать и просить какого-то Гончаренко (депутат Рады от "Блока Петра Порошенко" Алексей Гончаренко - Report) проголосовать за мой закон? А таких Гончаренко там штук 400", - сказал Саакашвили.