Саакашвили дал согласие на перевод в военный госпиталь Гори

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не против того, чтобы его перевели из тюремной больницы в военный госпиталь города Гори.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не против того, чтобы его перевели из тюремной больницы в военный госпиталь города Гори.

Как передает грузинское бюро Report, об этом в пятницу сообщила журналистам оппозиционный депутат парламента Екатерина Херхеулидзе после того, как навестила бывшего грузинского лидера.

Больницу посетила также глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе, которая заверила собравшихся там журналистов, что бывший грузинский лидер получит всю необходимую помощь.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отметила, что приветствует решение Минюста о переводе экс-главы республики Михаила Саакашвили из тюремной больницы в военный госпиталь города Гори, так как это то место, которое соответствует всем стандартам, как медицинским, так и стандартам безопасности.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся незадолго до первого тура муниципальных выборов. Бывший президент изначально находился в тюрьме города Рустави, где объявил голодовку. Политика 8 ноября перевели в тюремную больницу из опасений за его здоровье.