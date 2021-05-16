С завтрашнего дня в Турции отменяют строгий карантин

МВД Турции обнародовало план поэтапной нормализации ситуации

Строгий карантин, введенный в Турции в рамках мер по борьбе с коронавирусом, будет отменен с 17 мая.

По сообщению Report, в связи с этим Министерство внутренних дел Турции обнародовало план поэтапной нормализации ситуации.

Отмечается, что в выходные дни с 10.00 до 17.00 будут открыты магазины и бакалейные, в будние дни запрет на выход на улицу будет действовать с 21.00 до 05.00, объекты общественного питания будут работать всю неделю с 07.00 до 20.00, онлайн-доставка с 20.00 до 00.00, с 17 мая по 1 июня кафе, чайные дома, киноклубы, интернет-кафе, бассейны и спортивные залы останутся закрытыми.

Согласно плану поэтапной нормализации, будут сняты ограничения по выходу на улицу лиц в возрасте 65 лет и старше, дважды привитых от COVID-19, и лиц младше 18 лет.