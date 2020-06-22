С завтрашнего дня в Москве заработают рестораны и фитнес-центры

Третий этап снятия ограничений, введенных в Москве из-за ситуации с коронавирусом нового типа, начинается 23 июня. Возобновят работу рестораны, фитнес-центры, детские сады, станет доступна городская инфраструктура для спорта и отдыха.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

"Начиная с завтрашнего дня, 23 июня 2020 года, после трех месяцев перерыва заработают рестораны и кафе. Откроют свои двери фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы. Можно будет купить билеты и прокатиться на речном трамвайчике по Москве-реке. Отменяются ограничения на работу библиотек и детских садов", - написал мэр.

Он добавил, что в целом Москва уже вернулась к обычному ритму жизни, но многие ограничения пока остаются: так, сохраняется запрет на массовые мероприятия, также необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.