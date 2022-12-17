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С Украины вывезли более 14 млн тонн сельхозпродукции

С Украины вывезли более 14 млн тонн сельхозпродукции Более 14 млн тонн сельскохозяйственной продукции вывезено из украинских портов по морскому гуманитарному коридору в рамках реализации зерновой сделки
В регионе
17 декабря 2022 г. 15:30
С Украины вывезли более 14 млн тонн сельхозпродукции

Более 14 млн тонн сельскохозяйственной продукции вывезено из украинских портов по морскому гуманитарному коридору в рамках реализации зерновой сделки.

Как передает Report, об этом сообщило в субботу министерство обороны Турции.

"К настоящему времени из портов Украины выход в груженном состоянии совершили 556 судов. Объем вывезенных зерновых превысил 14 млн тонн", - говорится в сообщении министерства в Twitter.

Соглашения об экспорте продовольствия с Украины были заключены 22 июля текущего года в Стамбуле на 120 дней.

Договоренности были продлены 17 ноября на очередные 120 дней.

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